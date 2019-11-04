عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رسميا.. تغيير تسمية معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية إلى معسكر الشهيد أبو اليمامة

الإثنين 4 نوفمبر 2019

الخليج 365 - لحج

أقرت قيادة قوات الحزام الأمني تابعه للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج، الأحد الموافق ٣ نوفمبر ٢٠١٩م ، إعلان تسمية معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية بـ”معسكر الشهيد أبواليمامة”، وإعتماده مقراً لقيادة قواتها.



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ورفعت لوحة التسمية الجديدة على المعسكر الكائن في منطقة اللحوم بمديرية دار سعد والذي كان يعرف سابقاً بإسم معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية.

و في السياق قال قائد قوات الحزام الأمني في محافظة لحج العميد “جلال الربيعي” بإن تسمية المعسكر كانت تيمناً بالشهيد الذي وحّد الجنوب بتضحياته، وكتب بحبر دمه الطاهر الربيع الجنوبي الجديد.

مؤكداً بإن القوات المسلحة الجنوبية لن تنسى الشهيد القائد “أبواليمامة”، وإن إسمه سيظل محفوراً في سجلات التاريخ الناصع عندما وقف راسخاً وثابتاً في مواجهة أعاصير الجهل والحقد والتخلف، والقضاء على تنظيمات الإرهاب والتجبّر والطغيان.