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قيادات حضرمية في الرياض تطالب بوضع أمن الوادي تحت طاولة التحالف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قيادات حضرمية في الرياض تطالب بوضع أمن الوادي تحت طاولة التحالف

الإثنين 4 نوفمبر 2019

قيادات حضرمية في الرياض تطالب بوضع أمن الوادي تحت طاولة التحالف

الخليج 365

عقد لقاءً هاماً في الرياض لشخصيات حكومية ومن السلطه المحلية من ابناء حضرموت  ضم نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي ومحافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني والوكيل أول عمرو حبريش العليي و شخصيات من ابناء حضرموت المتواجدين بالمملكة العربية  .

 

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وتناول اللقاء الأحداث على الساحة اليمنية ودعم اتفاق الرياض كما اتفق الجميع على وضع الملف الأمني في وادي حضرموت على طاولة التحالف وقيادة الدولة لوضع حلول ملموسة لهذا الملف ورفع رسالة جماعية تتطلب بتتدخل العاجل لوضع حد للانفلات الأمني في وادي حضرموت ووقف نزيف الدماء.

 

و اكد الحاضرين باللقاء على ضرورة اللحمه الحضرمية في هذه الظروف ودعم جهود السلام بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة شاكرين الجهود المبذولة والمقدمة من التحالف في حضرموت.

 

حضر اللقاء عدد من الشخصيات على راسهم حيدر ابو بكر العطاس مستشار رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء والمسؤولين  والشخصيات والشيوخ.

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