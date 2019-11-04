قسم شرطة تابع للإخوان في تعز يسجن طفلاً لم يتجاوز الخامسة تعسفيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قسم شرطة تابع للإخوان في تعز يسجن طفلا لم يتجاوز الخامسة تعسفيا

الإثنين 4 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

تجاوزت انتهاكات القيادات الأمنية المنتمية لحزب الإصلاح بتعز المعايير الأخلاقية، ووصلت حد إيداع طفل في الرابعة من عمره السجن عقاباً لوالده الذي احتج على إفراج القسم عن أحد أبنائه العصاة.



يقول الناشط الحقوقي ياسر المليكي، إن قسم شرطة الأشبط، أدخل الطفل عبدالعليم محمد الحبشي (4 سنوات) السجن حين ذهب مع والده يوم أمس السبت 2 نوفمبر إلى قسم شرطة الأشبط، ليحتج الوالد على إفراج القسم عن أحد أولاده العصاة، الذي قدم ضده شكوى بعدم الطاعة.

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وأضاف المليكي، إن مندوب البحث الجنائي أحمد القباطي قام بتعنيف الطفل وسحبه من جوار والده ثم قام بتعنيف الأب وسحبه بالقوة إلى غرفة الاحتجاز، وأودع الطفل غرفة أخرى، حيث صرخ الطفل وبكى لما حدث له ووالده من موقف لا يحتمله أي طفل، ولا يقبل به أي أب.

وقال المليكي، إن مندوب البحث القباطي تحت مطالبة واحتجاج الحاضرين الذين أزعجهم هذا الفعل قام بإحضار الطفل إلى والده في غرفة احتجازه وأغلق عليهما غرفة الحجز، ومع استنكار الحاضرين قام مندوب البحث بالإفراج عن الطفل ووالده بعد ساعة من الاحتجاز، ثم هدد الأب بأنه إن حضر مرة أخرى فسيقوم بقتله.

وأشار المليكي، أن مدير القسم ماهر الكوري اعتذر لوالد الطفل عما حدث له.. لكن المليكي اعتبر اعتذار المدير غير كافٍ، إذ لا بد أن يأخذ من أمر باحتجاز الطفل جزاءً عادلاً.