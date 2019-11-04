محاكمة عسكرية للفار هادي وعشرة من قيادات المرتزقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء عقدت المحكمة العسكرية المركزية، الاحد،جلستها العلنية في القضية الجنائية رقم (6) لسنة 1441هجرية للمتهمين بالخيانة وتسهيل دخول العدو إلى إقليم الجمهورية اليمنية وهم: 1- مشير ركن/ عبدربه منصور هادي 2- فريق ركن/ علي محسن صالح الأحمر 3- لواء ركن/ محمد علي احمد المقدشي 4- لواء ركن/ عبدالله سالم علي النخعي 5- لواء ركن / هيثم قاسم طاهر 6- عميد ركن / أحمد حسين صالح العقيلي Advertisements 7- عميد ركن فضل حسن محمد العمري 8- مقدم / يحيى حسين عبدالله صلاح 9- عميد ركن / أمين عبدالله حامد الوائلي 10- عقيد ركن / طارق محمد عبدالله الأحمر 11- عميد ركن / هاشم عبد الله حسين الأحمر حيث استعرضت المحكمة قرارها الصادر في جلستها السابقة وتبين عدم حضور المتهمين رغم إعلانهم إعلانا صحيحا عبر وحداتهم العسكرية وعبر وسائل الإعلام المختلفة. وأقرت المحكمة في نهاية الجلسة، السير في إجراءات محاكمة المتهمين في مواجهة منصوب عنهم باعتبارهم فارين من وجه العدالة.

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