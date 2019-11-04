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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبرز عناوين الخليج 365 الفترة المسائية ليوم الأحد.. تعرف عليها الإثنين 4 نوفمبر 2019 الخليج 365-خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء الأحد، الموافق 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وهي كالتالي:

وصول جهازي أشعة تلفزيونية وصدمات كهربائية لمستشفى القطن العام مسؤولون بارزون في سقطرى يؤكدون على ضرورة إقالة المحافظ الإخواني عاجل| الحوثي يستهدف بصاروخ "زلزال" قرى في مديرية مريس بالضالع لقاء بالرياض يناقش سير مشاريع التنمية في مديريات وادي حضرموت بن الشيخ ابوبكر يترأس اجتماعاً لمناقشة تحضيرات الحولية السنوية الكثيري يلتقي رئيس الوزراء لبحث عدد من المشاريع الخدمية الهامة بوادي حضرموت تكريم المشتركين في أنشطة مؤسسة سدن للثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية بالمكلا صحة وادي حضرموت تتسلم 35 طنا من المستلزمات الطبية مقدمة من المملكة Advertisements العوبثاني يناقش مع منظمة انترسوس إجراءات تعميد الاستمارات الخاصة بصرف البطائق التعريفية للنازحين الإعلان عن مجلس ادارة جديدة بفرع إتحاد الطب الرياضي بوادي حضرموت البحث الجنائي يضبط عصابة تقوم بسرقة الدراجات النارية بالمهرة انتقالي منطقة بور بمديرية سيئون يعقد اجتماعه الأول تأهيل أهم الشوارع الحيوية بمدينة المكلا منح الدكتوراة الفخرية للمهندس خليل النوبي من جامعة بايردج النرويجية انتقالي حضرموت ينعي الدكتور باسعد "بيان" انتقالي حضرموت يتفقد جرحى القوات الجنوبية في مستشفى ابن سيناء الانتقالي يرعى حفل تخرج الدفعة الـ 39 قسم هندسة كهربائية بجامعة عدن الوالي يتفقد جرحى القوات الجنوبية من أبناء أحور في مستشفيات عدن جمعية التكافل الإنساني ترفع الجاهزية استعداداً لمواجهة "كيار" بسقطرى # اليمن # وادي حضرموت # عدن # الحوثي # الخليج 365 # الانتقالي # المملكة # المكلا # . # القوات الجنوبية # سيئون # بيان # زلزال # الطب # سيناء # سقطرى # القطن

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