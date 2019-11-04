عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات إلى أطراف مديرية الدريهمي

الإثنين 4 نوفمبر 2019

حشدت مليشيا الحوثي، عشرات المسلحين، على أطراف مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، غربي البلاد، بالتزامن مع استهداف مواقع القوات المشتركة، والمناطق السكنية شرقي المديرية.



وأفادت مصادر ميدانية، بأن ميليشيا الحوثي، دفعت بالعشرات من مسلحيها على دراجات نارية وآليات عسكرية، باتجاه المزارع في أطراف الدريهمي.

Advertisements

وأضافت إن التحشيد القتالي من جانب الميليشيا الحوثية، تزامن مع شن قصف بمختلف أنواع الأسلحة على مناطق تمركز قوات المقاومة المشتركة جنوبي الحديدة.

ووفقاً للمصادر، فإن ميليشيا الحوثي استهدفت مواقع متفرقة للقوات المشتركة شرق الدريهمي بسلاح معدل البيكا وبالأسلحة من عيار 50، والأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 12.7 وعيار 14.5 بشكل مكثف.

وتواصل المليشيا الحوثية التصعيد العسكري في الحديدة، في مؤشر صريح على رفض اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.