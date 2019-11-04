شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن بريك يدعو أبناء الجنوب للخروج يوم الثلاثاء القادم.. لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعاء اللواء احمد سعيد بن بريك كافة ابناء الشعب الجنوبي الصابر عامة وابناء حضرموت خاصة الى الخروج بمظاهر احتفالية في الشوارع يوم الثلاثاء القادم.



وقال اللواء بن بريك في دعوته عبر تغريدة له على تويتر رصدها تاربة اليوم ان على ابناء الجنوب وحضرموت الخروج الثلاثاء القادم احتفاء بالتوقيع على اتفاقية الرياض في الشراكة ونصرة القضية الجنوبية العادلة مع الانتقالي والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارت.

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