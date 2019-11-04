شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : عدن .. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في تبادل إطلاق نار بين حراسة البنك المركزي ومسلحين مجهولين في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إصابة 5 أشخاص بينهم طفل أفاد شهود عيان في محافظة عدن اليمنية عن إصابة خمسه أشخاص ببينهم طفل في تبادل إطلاق نار بين حراسة البنك المركزي ومسلحين مجهولين …….. المصدر : وكالة الأناضول

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