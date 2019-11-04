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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العوبثاني يناقش مع منظمة انترسوس إجراءات تعميد الاستمارات الخاصة بصرف البطائق التعريفية للنازحين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
الخليج 365 - سيئون
ناقش لقاء بسيئون أوجه التدخلات القانونية والاجتماعية وإجراءات تعميد الاستمارات من قبل أقسام الشرطة الخاصة بصرف البطائق التعريفية للنازحين في مديريات وادي حضرموت والصحراء.
وتعرف المدير العام للأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك احمد العوبثاني من منسق منظمة انترسوس لمشروع حماية النازحين بحضرموت وافي محمد عبدالله أبرز المهام والاعمال التي تنفذها منظمة انترسوس بشان النازحين والصعوبات الذي يعانونها في حصولهم على بطائق الهوية لتمكينهم من إستلام المساعدات الانسانية من المنظمات الدولية.
وأكد العميد العوبثاني استعداد إدارة الأمن في التعاون مع منظمة انترسوس على تقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات امام المنظمة لتقوم بواجبها الانساني تجاه النازحين ، موجها إدارات أمن المديريات بتسهيل مهامهم وأعمالهم وتعميد الاستمارات الخاصة بصرف البطائق التعريفية للنازحين.
حضر اللقاء المستشار القانوني بمؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمراة المحامي انور رزيق ومسؤول العلاقات العامة بمؤسسة بسمة صالح محفوظ مسيعد.
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