صحة وادي حضرموت تتسلم 35 طنا من المستلزمات الطبية مقدمة من المملكة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

Advertisements الخليج 365 - سيئون

وصلت الى مدينة سيئون 3 قاطرات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية على متنها معونات طبية تحتوي على ادوية ومستلزمات طبية لمكاتب وزارة الصحة بحضرموت الوادي والصحراء وحضرموت الساحل , في إطار جهوده المتواصلة لأعماله الانسانية في دعم القطاع الصحي وتخفيف معاناة المواطنين في محافظة حضرموت في الظروف الراهنة .



وفي حفل التسليم الذي اقيم بساحة مركز اليسر للكلية الصناعية بسيئون , عبر وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي عبداللاه التميمي باسم السلطة المحلية ومواطني الوادي والصحراء عن الشكر الجزيل للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين محمد بن سلمان وحكومة وشعب المملكة العربية على الوقوف الاخوي المتواصل مع اهاليهم في حضرموت خاصة واليمن بشكل عام في الظروف الراهنة موصولا لمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية على ما قدمه ويقدمه في الجانب الاغاثي والانساني ليس في الجانب الصحي فحسب بل في مختلف الجوانب الاغاثية , موصولا لقوات التحالف بحضرموت الوادي في التنسيق و الرفع بالاحتياجات في مختلف المجالات بحضرموت الوادي والصحراء .

وعبر الوكيل المساعد التميمي عن سعادته بتدشين استلام المعونة الطبية من مركز الملك سلمان الاغاثة والاعمال الانسانية من المنحة الدوائية والمستلزمات الطبية التي سيستفيد منها اهالي حضرموت , لافتا بأن هذه المنحة التي تتضمن العديد من المستلزمات الطبية والادوية وخاصة ادوية الامراض المزمنة التي يحتاج لها المرضى اللذين لم يستطيعوا على شرائها وكونهم يستخدمونها بشكل مستمر , مشيرا بأن هذه المنحة بالمناصفة بين الوادي والساحل , مشددا على اهمية ان تصل الى مستحقيها عبر الصيدليات المجانية بالمستشفيات , متمنيا استمرارية هذا الدعم .