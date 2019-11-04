شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب الصحة بوادي حضرموت يكرم امناء المخازن بالمكتب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كرمت إدارة مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء، امناء المخازن بالمكتب نظير تفانيهم واخلاصهم في العمل منذ تعينهم . وفي حفل التكريم , اشاد المدير العام لمكتب وزارة الصحة بحضرموت الوادي والصحراء الدكتور هاني خالد العمودي بالجهود الذي يبذلونها وموقفهم الايجابي في العمل والحفاظ على الممتلكات العامة وتلبية الدعوات الطارئة في اي وقت غير الدوام الرسمي في استلام الشحنات والمعونات من الادوية والمستلزمات والمعدات المختلفة المقدمة لمكتب وزارة الصحة وحرصهم وتفانيهم في نظام القيد والتسجيل في الوارد والصادر , مؤكدا على اهمية الحفاظ على مستوى الاداء في تأدية المهام المؤكلة اليهم . واشار العمودي للمكرمين بأن هذا التكريم قليل في حقكم لما تتمتعون به من صفات في الاهتمام والحرص على حفظ الامانات بالمستودعات ورفع التقارير الدورية بمحتوياتها .



الى ذلك عبر المكرمين وهم فوزي سعيد باكرامه وعبدالله كرامه قهمان وشوقي سالمين مبروك وسالم صالح الجفري عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يعد وساما لهم لشرف المهنة , مؤكدين على استمراريتهم في تأدية مهامهم بكل تفاني واخلاص وفقا والمهام الموكلة لهم.

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