تكريم المشتركين في أنشطة مؤسسة سدن للثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

نظمت مؤسسة سدن للثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية بقاعة أبراج بن محفوظ بالمكلا الحفل الخطابي والتكريمي لاختتام حملة ابتسامتي حياة وتكريم المساهمين في أنشطة وبرامج المؤسسة والداعمين لعام 2019م برعاية كريمة من اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظة محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية وبالتزامن مع الأسبوع العالمي لأمراض الدم الوراثية.



وفي الحفل الذي بدأ بآيات من الذكر الحكيم أشاد المهندس محمد أحمد العمودي وكيل محافظة حضرموت للشئون الفنية بالدور الذي تقدمة مؤسسة سدن لخدمة مرضى الدم مشيراً إلى أن المؤسسة تعد من المؤسسات الوليدة وتخدم أكثر من 400 مريض متمناً باسم السلطة المحلية بالمحافظة كل الجهود التي تبذلها إدارة المؤسسة لرعيتها للمرضى شاكراً كل مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية على ما يقدمونه من دعم للقطاع الصحي في حضرموت .

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من جانبه أشار خالد الكلدي مدير إدارة التثقيف الصحي بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان إلى أن هذه الحملة التوعوية التي تعد الركيزة الاساسية للتوعية المجتمعية للحد من انتشار المرض وتعريف المجتمع بمخاطرة مؤكداً بأم مؤسسة سدن للثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية عملت شراكات مع منظمات المجتمع المدني في حضرموت .

من جانبها أشارت الدكتورة أيمان عوض حاتم رئيسة مؤسسة سدن للثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية أن المؤسسة تعد أول مؤسسة صحية متخصصة تهتم بأمراض الدم الوراثية وحملت على عاتقها خدمة المرضى مؤكداً بأن المؤسسة تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية والتوعية المجتمعية وكذلك الدعم المعنوي والمالي للمصابين بالمرض وقالت أن حملة ابتسامتي حياة تأتي ضمن الحملات التوعوية التي تنظمها المؤسسة لتعريف الشباب بأهمية الفحص ما قبل الزواج للحد من انتشار المرض.

مشيراً إلى أن المؤسسة لديها عيادة مجانية وعمل على توفير الأدوية والعلاجات للمرضى داعياً الجهات والمؤسسات الداعمة كافة إلى تقديم الدعم المالي من أجل الاستمرار في خدمة المرضى وأنقاد حياتهم وزرع الابتسامة في وجوههم مقدمة الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية لدعمهم في توفير العلاجات وكذلك مؤسسة صلة للتنمية ومكتب الصحة والسكان ومستشفى المكلا للأمومة والطفولة وكل الدعمين لأنشطة وبرامج مؤسسة سدن راجية بأن يستمر هذا الدعم والعطاء لما من شأنه خدمة المرضى .

وتخللت الحفل فقرات انشادية ومشهد تمثيلي وأوبريت غنائي تعبيراً عن معاناة المرضى قدمها زهرات وأطفال مؤسسة سدن للثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية نالت أعجاب الحاضرين .

وفي ختام الحفل قام وكيل حضرموت للشئون الفنية ومستشار محافظ محافظة حضرموت محمد الحامد ورئيسة المؤسسة الدكتورة أيمان حاتم والأستاذ سالم باجحاو المدير التنفيذي لمؤسسة سدن بتكريم المشاركين بحملة ابتسامتي حياة وكذلك الداعمين وتكريم المساهمين في الأنشطة والبرامج لعام 2019م وتسليمهم الدروع والشهادات التقديرية .