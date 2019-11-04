بن الشيخ ابوبكر يترأس اجتماعاً لمناقشة تحضيرات الحولية السنوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المكلا

ترأس رئيس مجلس أمناء مؤسسة العلامة عبدالله بن محفوظ الحداد لأعمال البر والدعوة والإرشاد عضو مجلس الشورى الدكتور فؤاد عمر بن الشيخ أبو بكر، اجتماعاً لمجلس إدارة المؤسسة بالمكلا .

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وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس المؤسسة السيد حسين عبدالله الحداد والمدير التنفيذي للمؤسسة الأستاذ عبداللاه محمد هاشم السقاف، التحضيرات للاحتفال بالحولية السنوية للعلامة السيد عبدالله بن محفوظ الحداد التي عكفت المؤسسة على اقامتها سنوياً في 13 جماد الآخر.

وأكد رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن هذا العام ستشهد فعالية الحولية فعاليات مختلفة ومتنوعة، تستهدف كافة شرائح المجتمع بمدينة المكلا، مشيراً الى أن الفعاليات ستتخللها أوراق عمل مقدمة من أقرباء ورفقاء العلامة السيد عبدالله بن محفوظ الحداد، تبيّن مواقف السيد الحداد الاجتماعية والقضائية والدينية، ودوره في تأسيس الجامعات والمؤسسات، الى جانب مشاركته في الجوانب السياسية، وتواضعه وحياته البسيطة وخدماته في مجال الدعوة والارشاد.

وحثّ الدكتور فؤاد بن الشيخ أبوبكر إدارة المؤسسة على تكاتف الجهود وتظافرها، لإظهار وإبراز الحولية بحلة تليق بمقام العلامة عبدالله الحداد، منوهاً الى أهمية تفعيل نشاط المرأة بالمؤسسة والاهتمام بها ورعايتها، من خلال تدريبها وتأهيلها دينياً وتعليمياً وعملياً.

وتطرق الاجتماع الى نشاط المؤسسة خلال الفترة الماضية، وتم الاطلاع على بعض الأنشطة المتعثرة، ووضع بعض الحلول لها، ومتابعة وتقييم الاداء المؤسسي للارتقاء بنشاط المؤسسة بكافة جوانبها، وتسخيرها في خدمة المجتمع.