ارتفاع عدد قتلى الجيش السعودي على الحدود مع اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جيزان

اقر النظام السعودي، الاحد، بمصرع خمسة من جنوده خلال اليومين الماضيين، في العمليات العسكرية الدائرة في جبهة جيزان الحدودية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد لقي الجندي السعودي، محمد زايغ النجعي، مصرعه على الحدود الجنوبية مع اليمن، ليرتفع بذلك عدد الجنود القتلى لـ5، منذ أمس الاول.

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وقُتِل السبت، 4 جنود آخرين هم سلطان الودعاني، وعبد الرحمن الخبراني، وكلاهما من منتسبي حرس الحدود، والرقيب أول جبران المالكي، والرقيب حمود بن شوعي، وهما من القوات البرية.

ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل وتوقيت مقتل عناصرها العسكرية الخمسة، غير أن المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع يعلن بشكل مستمر مقتل وجرح جنود سعوديين خلال العمليات التي ينفذها ابطال الجيش واللجان الشعبية على المواقع العسكرية السعودية .

وتأتي هذه الهجمات اليمنية على المواقع السعودية التي يستخدمها جيش العدو في قصف المناطق السكنية الواقعة على الحدود مع السعودية.