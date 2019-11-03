ورد الان : الملك "سلمان" يصدر قرارات ملكية عاجلة ( تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - ترأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم .

وصدرت خلال الجلسة عدة قرارات في مقدمتها الموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، الملحقين والمكملين للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وقرر المجلس تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاق تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة ونظيرتها الفرنسية، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال ما يلزم.

وتضمنت القرارات الموافقة على قيام جامعة الملك سعود بالتوقيع على مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود في وجامعتي أدنبرة وليفربول، والرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

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كما قرر تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء على النحو الموضح في القرار.

ووافق المجلس على تعديلات نظام الصندوق السعودي للتنمية، وتعديل نظام بنك التنمية الاجتماعية، الصادر بمرسوم.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الجامعات الجديد، وترقية عدة مسؤولين.

ورحب المجلس بانضمام وزير الخارجية الجديد فيصل بن فرحان ووزير النقل الجديد صالح بن ناصر بن العلي.

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