شاهد.. الأميرة هيا أفقدته عقله.. لن تصدق على ماذا أنفق حاكم دبي أكثر من 4 ملايين دولار (تفاصيل)

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في خطوة فجرت موجة غضب واسعة بين الإماراتيين الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة وغير مسبوقة في ظل تراجع الاقتصاد الإماراتي بشكل كارثي، أقدم حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد على دفع أكثر من 4 ملايين دولار أمريكي، من أجل شراء حصان.

شبكة CNN الأمريكية كشفت اليوم، الأحد، أنه حتى أشهر الخبراء اندهشوا من مبلغ 3.6 مليون جنيه إسترليني (4.4 مليون دولار) على المهر الأغلى هذا العام الذي اقترب من إتمام العام الأول من عمره.

واشترى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يخوض معركة قضائية شرسة مع زوجته الأميرة هيا بنت الحسين التي فرت منه بصحبة أولادها وسببت له فضيحة عالمية، الحصان الصغير في النهاية بعد حرب مزايدة شرسة، إذ زار الشيخ محمد بن راشد مزاد تاترسالس لبيع المهور في شهر أكتوبر الذي أقيم في نيوماركت بإنكلترا يوم الثلاثاء 8 أكتوبر ليتأكَّد من حصوله على البطل المحتمل القادم في هذه الرياضة.

وقال ممثل الشيخ أنطوني سترود لموقع تاترسالس: «إنه حصانٌ رياضي حقاً، ورشيق الحركة». وأضاف: «الشيخ محمد هو من اختاره. كان الحصان المفضل بالنسبة له اليوم».

واستكمل: «كلفنا أكثر مما اعتقدنا، لكن عليك أن تدفع الكثير لتحصل على هذا النوع من الخيل».

Lot 148: 3,600,000gns

Hazelwood Bloodstock ➡️ @godolphin



🔥 The highest priced yearling in Europe this year as Sheikh Mohammed ensures @godolphin buys the Dubawi ½-brother to Barney Roy for 3,600,000gns at #TattsOctober Book 1. pic.twitter.com/zjmiKBOVyO