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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير عام مديرية المسيلة يلتقي بشيوخ وأعيان منطقة " الغر " والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019
الخليج 365 - المهرة
التقى فضل صلاح الدحيمي مدير عام مديرية المسيلة،في مكتبه، صباح، شيوخ وأعيان منطقة " الغر " لبحث ومناقشة هموم واحتياجات المنطقة من الخدمات الأساسية وعمل المعالجات اللازمة لها.
وعبّر الدحيمي عن سعادته البالغة بلقاء شيوخ وأعيان منطقة "الغر" وحثهم على مساندة السلطة المحلية في المديرية والمحافظة وعدم الإنجرار خلف دعاة الفوضى والنشاز وأصحاب المصالح الضيقة.
وأضاف إن السلطة المحلية بالمديرية لن تألوا جهدا في متابعة توفير الخدمات الأساسية للمنطقة أسوة بمناطق المديرية الأخرى.
ومن جهتهم عبر الشيوخ والأعيان عن شكرهم وتقديرهم للسلطة المحلية بالمديرية لاهتمامها بقضاياهم في أحلك الظروف، مؤكدين في الوقت نفسه وقوفهم إلى جانب السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة ورفضهم لكل من أراد التسلق على ظهورهم وخلق العداء بأسمهم مع السلطة المحلية بالمديرية.
من جهته أشاد الأستاذ عبدالرحمن باعباد الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية، بمواقف أبناء " الغر " الرافضة لأصوات الفوضى التي يتبناها منفذوا أجندة خارجية هدفها النيل من جهود السلطات المحلية بالمحافظة وفي المديريات وتسعى لافشالها، شاكراً إياهم على وقوفهم إلى جانب السلطة المحلية في المديرية والمحافظة.
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