نيمر يدشن مشروع اللحوم المقدمة من مركز الملك سلمان للأسرة الفقيرة بالغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، سالم عبدالله نيمر، اليوم الأحد، مشروع توزيع اللحوم المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي تنفذه شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية.



وحضر فعالية التدشين بمدينة الغيضة عاصمة المحافظة، مدير مركز الملك سلمان للإغاثة والإنسانية بالمهرة، عبدالله العنقري، ومدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة فائز بلحاف، ومدير مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة علي سالم محيسن، ومدير عام مديرية الغيضة سالم عوض سعيدان، ورئيس مؤسسة السبيل للتنمية، سالم السقاف، ومندوب شبكة النماء للمنظمات الأهلية بالمهرة، مبارك النوبي.

وشدد الأمين العام للمجلس المحلي بالمهرة، سالم نيمر، على ضرورة اختيار المستفيدين من المشروع بشكل دقيق من الأسر الفقيرة والنازحة والاحتياجات الخاصة والطلاب والسجون.

ووجه التقدير للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما يقدمونه من دعم لا محدود لليمن بشكل عام ومحافظة المهرة على وجه الخصوص.

وشكر نيمر، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على دوره في دعم محافظة المهرة في المجال الإنساني والتنموي.

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من جانبه، ثمن مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمهرة، فائز بلحاف، الدعم السخي الذي تقدمه السعودية لليمن والمهرة.

وعبر عن أمله في استمرار الدعم لمحافظة المهرة سواء في المجال الإغاثي والإنساني او البنية التحتية.

وشكر شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية على دورها الإغاثي في محافظة المهرة.

وشكر السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت، على دعمها لمنظمات المجتمع المدني التي تمثل ركيزة أساسية في عملية التنمية.

إلى ذلك قال مندوب شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية بالمهرة، مبارك النوبي، إن مشروع توزيع اللحوم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يشمل توزيع ألفي كرتون من اللحوم يستفيد منها ثمانية آلاف أسرة فقرة ونازحة بمديرية الغيضة.

وشكر مركز الملك سلمان على هذه اللافتة الكريمة، والسلطة المحلية على تدشينها وتسهيلاتها لتنفيذ المشروع.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى إدخال البهجة والسرور على الأسر الفقيرة والنازحة للتخفيف من معاناتهم بهذه اللافتة الإنسانية.