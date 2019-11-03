عسكر يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون المشترك في مجال حقوق الانسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بحث وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، اليوم، مع السفير الصيني لدى بلادنا كانغ يونغ،سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما في مجال حقوق الإنسان والتدريب والتأهيل وبناء القدرات .

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ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، استعرض الوزير عسكر حالة حقوق الإنسان في اليمن في ظل الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي ترتكبها مليشيات الحوثي ضد أبناء الشعب اليمن..مثمناً موقف الصين الداعمة لأمن واستقرار ووحدة اليمن ودعمها للحكومة اليمنية في مجال حقوق الإنسان ودعمهم ومساندتهم المتواصل لليمن في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

من جانبه أكد السفير الصيني استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودعمهم لاحلال السلام المبني على المرجعيات الثلاث المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.