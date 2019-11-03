شرطة سرارتضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية التالفة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

الخليج 365

تمكنت شرطة مديرية سرار يافع محافظة أبين، اليوم الأحد، بالتعاون مع الحزام الأمني ومكتب الصحة والسكان والأشغال العامة من ضبط كميات كبيره من المواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية في بعضآ من المحلات التجارية بعاصمة المديرية سرار.



حيث تم تنفيذ حملة التفتيش للمحلات التجارية وتعتبر هذي الحملة هي الأولى من نوعها التي شملت بعضآ من المحال التجارية في سوق عاصمة المديرية سرار وتم استهداف محلات الجملة والتجزئه ومن خلالها تم العثور على كميات كبيره من المواد المنتهية الصلاحية والتالفة مثل : الفاصوليا - والمشروبات الغازيه - والعصاير - والالبان والاجبان - والتونه .. وغيرها من المواد الغذائية والأستهلاكية.

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من جانبه تحدث نائب مدير امن سرار منير ناصر راجح القائم بالحملة - ان الحملة مستمره حتى يتم تفتيش كامل المحلات التجاريه والصيدليات وغيرها وذلك للحفاظ على صحة المواطن والتاجر والمجتمع بأكملة وهذا يقع على عاتق رقابنا ومن واجبات اعمالنا لأمن المواطن والحفاظ على صحته في ضبط ومحاسبة المخالفين الذين يقومون في بيع المواد الغذائية المنتهية والمواد الاستهلاكية الغير قابلة للاستخدام.

واضاف : ان الكثير من هذه المنتجات الذي تم ضبطها كانت مركونه في اماكن خاصة عند التجار لغرض ترجيعها وليس لبيعها ولم يوجد هناك اي صنف من الذي ذكر اعلاه كان معروضآ في المحلات للبيع.

ولاقت هذه الخطوه ارتياحا واسعا لدى المواطنين بالمديرية الذين عبروا عن سعادتهم وامتنانهم بالجهات الرسمية بالمديرية الذي تحافظ على امن وسلامة المواطنين بالمديرية.

حيث تم نقل واحالة المواد التي تم ضبطها الى مبنى الشرطة بالمديرية تمهيدآ لاحراقها واتلافها.