تنظيم دورة تأهيلية للفرق الكشفية بمديرية الغيضة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019 الخليج 365 - المهرة في اطار انشطة وبرامج مفوضية الكشافه بمحافظة المهره للعام 2019-2020 نظمت مفوضية الكشافه بالمحافظة صباح أمس بمدرسة العيدروس النموذجيه،بحضور مفوض مفوضيه كشافة المهره القائد / محمدعلي رزق العوبثاني دوره تاهليه لشباب الكشافه ( فرقة مدرسة الاوائل الكشفيه - فرقة الكشاف المتقدم ) بمشاركة 30 كشاف ،وقد تلقى المشاركين في الدوره عدداً من المعلومات في المهارات الكشفيه والمبادئ الكشفيه ،واهداف وخصائص ومفاهيم الكشاف المتقدم ،والتعرف على خصائص حفله السمر وانواع النيران ،وكيفيه كتابه الخبر الصحفي.

Advertisements شارك في تقديم المحاضرات القاده/ خميس جمعان متوانع نائب مفوض كشافة المهره- القائد خالد امين - القائد/ هاني العوبثاني قائد فرقة المراسيم- القائد/ واثق اليوسفي - القائد/ عبد الرحمن عبد الخالق مفوض تنميه العضويه بكشافة المهره . والقائد/ نوبي ربيع نوبي مفوض العلاقات في كشافه المحافظه ،والقائد / مختار باداس مفوض الاعلام بمفوضية كشافة المهره. الى ذلك اعلنت قيادة مفوضيه الكشافه بالمهره عن تواصل عقد الدورات التنشيطيه والتاهليه لجميع الفرق الكشفيه بمديرية الغيضه.

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