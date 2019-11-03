غرفة أرصاد حضرموت تنشر أول بيان لها حول الاعصار المداري "مها"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

الخليج 365 - خاص

أكدت غرفة الأرصاد والإنذار المبكر بحضرموت مساء الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أن إعصار "مها"، يتحرك شمال غرب الى وسط بحر العرب ومن المتوقع ان يتراجع تصنيفه نهاية الاسبوع الجاري مع بقاء مركز العين فوق سطح بحر العرب خلال 72 ساعة القادمة .



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وأضافت في بيان لها، توضح اخر تحاليل خرائط التنبؤات العددية الى استمرارية تاثر بلادنا بكتلة هوائية جافة تحد من تقدم اي حالة مدارية الى بلادنا خلال الفترة القادمة.

وتابعت، لازالت غرفة الارصاد بحضرموت في متابعة ورصد الاعصار المداري ( مها )وأية مستجدات سيتم متابعتها حينها واصدار تقارير ونشرات مفصله .