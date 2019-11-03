قيادات حضرمية بالرياض تؤكد حق حضرموت الطبيعي في الثروة والسلطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

عُقد بالعاصمة السعودية الرياض عصر اليوم لقاء ضم عدداً من القيادات العليا في الدولة من أبناء حضرموت وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ومشائخ وأعيان ومرجعيات من أبناء حضرموت والمكونات المجتمعية والسياسية .



اللقاء الذي حضرته قيادة السلطة المحلية بحضرموت ممثلة بمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، ووكيل أول المحافظة الشيخ عمرو بن حبريش ، ووكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، والوكيل المساعد لشؤون الصحراء الشيخ محمد بن جربوع الصيعري ، جرى خلاله تبادل الآراء حول اتفاق جدة وخطوطه العامة التي تهدف الى إرساء أسس السلام والاستقرار واطلاق التنمية في المحافظات المحررة .

وتم التأكيد على حرص الجميع على دعم كل الجهود التي بذلتها وتبذلها المملكة العربية السعودية لتطبيع الاوضاع وانهاء الانقلاب الحوثي .

واكد الحاضرون في اللقاء على وحدة صوت حضرموت الذي يجمع كل مكوناتها وشرائحها بكل توجهاتهم وأهمية اعلاء صوت حضرموت وحقها الطبيعي و المشروع في الثروة والسلطة وتمكينها من ذلك ، وتمكين حضرموت من قرارها لرسم مستقبلها بقرار ابنائها .

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وخرج اللقاء بإجراءات تتيح تفعيل مخرجات اللقاء بما يؤدي الى تحقيق أهدافه .

وثمن الحاضرون الدعوة الموجهة من المملكة العربية السعودية لحضور حفل توقيع أتفاق الرياض للمكونات الحضرمية .

حضر اللقاء مستشارا رئيس الجمهورية المهندس حيدر أبوبكر العطاس والدكتور احمد عبيد بن دغر ونائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن علي باصرة ونائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي والوزراء الدكتور حسين باسلامة والمهندس لطفي باشريف ومستشار رئيس الوزراء الدكتور متعب مبارك بازياد ورئيس مرجعية حلف حضرموت الشيخ عبدالله صالح الكثيري عضو مجلس الشورى واعضاء رئاسة المرجعية الحكم بن نهيد والشيخ عوض بن منيف الجابري والشيخ عبدالله سالم بن علي جابر والشيخ انور التميمي و رئيس المجلس الاعلى للحراك الثوري الجنوبي فؤاد راشد وامين عام مؤتمر حضرموت الجامع طارق العكبري وعضو المجلس المحلي بالمحافظة عبدالله باوزير والمنصب سعيد بن عبدالله باوزير والشيخ سالم بن شحبل والشيخ سالم بن بدر محمد النهدي والشيخ محمد بن ضبعان التميمي والمقدم عبدالله سليمان محمد قرزيز الحلكي والشيخ سلمان بن شحبل والمقدم سالم بن عمر باقديم والشيخ ناجي بن ناصر النهدي وعدد آخر من الشخصيات الحضرمية .