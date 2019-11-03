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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لغم حوثي يقتل طفلاً ويصيب آخرين جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019
استشهد طفل وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، ورصاص قناصتها جنوبي محافظة الحديدة.
ونقل موقع الجيش "سبتمبرنت" عن مصادر محلية أن الطفل أنس عبدالكريم (7 أعوام)، استشهد بانفجار لغم أرضي زرعته المليشيا في منطقة الحيمة جنوبي مديرية التحيتا، أثناء عودته مع أسرته إلى منزلهم.
وأضافت المصادر أن اللغم تسبب أيضاً بإصابة طفل آخر يبلغ من العمر 4 أعوام، والمواطن عبدالرحمن فيصل بجروح متفرقة.
في سياق متصل.. قالت مصادر محلية إن الطفل أحمد عبده علي (13عاما) أصيب جراء استهدافه من قبل قناصة المليشيا الحوثية، في المديرية ذاتها.
وأوضحت المصادر أن الطفل أحمد أُصيب بعيار ناري في صدره أثناء ما كان يلعب أمام منزله، وتم اسعافه إلى مستشفى الخوخة.
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