اخبار الخليج / اخبار اليمن

مليشيات الحوثي تحشد مسلحيها وتستهدف مواقع القوات المشتركة في الدريهمي

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيات الحوثي تحشد مسلحيها وتستهدف مواقع القوات المشتركة في الدريهمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

مليشيات الحوثي تحشد مسلحيها وتستهدف مواقع القوات المشتركة في الدريهمي

الخليج 365

أفادت مصادر عسكرية ميدانية لمركز إعلام ألوية العمالقة الجنوبية  أن مليشيات الحوثي حشدت العشرات من مسلحيها في أطراف مديرية الدريهمي ، في الوقت الذي جددت استهداف مواقع القوات المشتركة شرق المديرية.

Advertisements

 وقالت المصادر أن المليشيات دفعت بعشرات المسلحين يستقلون دراجات نارية وآليات عسكرية نحو المزارع في أطراف المديرية، في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها المختلفة على مواقع القوات المشتركة .

وأضافت المصادر أن مسلحي المليشيا استهدفوا مواقع متفرقة للقوات المشتركة شرق الدريهمي بسلاح معدل البيكا وبالأسلحة من عيار 50 ، والأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 12.7 وعيار 14.5 بشكل مكثف .

وأردفت المصادر عن قيام مسلحي المليشيا بعمليات قنص مكثفة استهدفت جنود القوات المشتركة في ذات المواقع . وأشار المركز  وتواصل المليشيات الحوثية الموالية لإيران خروقاتها في محافظة الحديدة خلال فترة الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة ، ومارست خلالها التصعيد في أكثر من منطقة بمختلف مديريات محافظة الحديدة غرب اليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيات الحوثي تحشد مسلحيها وتستهدف مواقع القوات المشتركة في الدريهمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا