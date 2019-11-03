مليشيات الحوثي تحشد مسلحيها وتستهدف مواقع القوات المشتركة في الدريهمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

الخليج 365

أفادت مصادر عسكرية ميدانية لمركز إعلام ألوية العمالقة الجنوبية أن مليشيات الحوثي حشدت العشرات من مسلحيها في أطراف مديرية الدريهمي ، في الوقت الذي جددت استهداف مواقع القوات المشتركة شرق المديرية.

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وقالت المصادر أن المليشيات دفعت بعشرات المسلحين يستقلون دراجات نارية وآليات عسكرية نحو المزارع في أطراف المديرية، في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها المختلفة على مواقع القوات المشتركة .

وأضافت المصادر أن مسلحي المليشيا استهدفوا مواقع متفرقة للقوات المشتركة شرق الدريهمي بسلاح معدل البيكا وبالأسلحة من عيار 50 ، والأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 12.7 وعيار 14.5 بشكل مكثف .

وأردفت المصادر عن قيام مسلحي المليشيا بعمليات قنص مكثفة استهدفت جنود القوات المشتركة في ذات المواقع . وأشار المركز وتواصل المليشيات الحوثية الموالية لإيران خروقاتها في محافظة الحديدة خلال فترة الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة ، ومارست خلالها التصعيد في أكثر من منطقة بمختلف مديريات محافظة الحديدة غرب اليمن.