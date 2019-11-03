المليشيات تجدد خروقاتها وتستهدف مواقع القوات المشتركة في التحيتا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 جددت مليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، اليوم الأحد، خروقاتها اليومية بإستهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة .

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة شمال وشرق التحيتا بعدد من قذائف RBG . وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت النار على القوات المشتركة واستخدمت معدلات البيكا وبسلاح الدوشكا بالإضافة إلى سلاح 14,5 وبالأسلحة القناصة . وتشير المصادر إلى قيام المليشيات بتجديد التصعيد اليومي على مواقع القوات المشتركة في أكثر من منطقة جنوبي محافظة الحديدة منذ التوقيع على اتفاقية السويد أواخر العام المنصرم .

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