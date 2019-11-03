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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القبض على عصابة تمتهن سرقة السيارات في مديرية الملاح بلحج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019
الخليج 365
قبضت قوات الحزام الأمني التابعة للواء الخامس دعم وإسناد في ردفان، على عصابة تمتهن سرقة السيارات .
وقال قائد الكتيبة الثالثة باللواء، علي النوبي، أن قواته التي ترابط في مديريه الملاح تلقت بلاغاً عن سرقه أحد السيارات نوع هايلكس 2016 تتبع أحد التجار وتم سرقتها من وسط مديريه الملاح .
وأضاف أنه بعد تلقي البلاغ تم الانتشار الأمني وإبلاغ كافه النقاط المنتشرة في مديريات ردفان وبعد تتبع ورصد تم القاء القبض على تلك العصابة بعد محاولتها الخروج من مديريه الملاح باتجاه مدينه جعار عبر طرق فرعيه .
وأشار النوبي إلى انه تم إلقاء القبض على تلك العصابة وإيداعهم في السجن لأجل التحقيق معهم ومعرفه بقيه التفاصيل ولكشف اي عمليات أخرى سابقه .
وبحسب النوبي، فإن تلك العصابة تتكون من ثلاثة أشخاص وهم أ،ن،ص و س،ع،م و ح،س،ص هي عصابة قد قدمت من خارج مديريات ردفان وهم جنود يتبعون لقوات تابعه لأحد قيادات مايسمى بالشرعية في ابين
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