شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مفاجئ ل معمر القذافي وهو حي يرزق في هذة الدولة .. وعبدالهادي القذافي ينشر اول فيديو ويقسم للشعب الليبي ان صحة الزعيم جيدة ..شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - في واقعة أقرب إلى الخيال انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأكاديمي ليبي سابق، وأحد المقربين من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، والذي يؤكد فيه أن القذافي ما زال على قيد الحياة.

وسخر رواد تويتر من الأكاديمي الليبي بالقول : " لا تعليق صراحة ، جنون تجاوز كل الحدود .. عبد الهادي موسى القذافي،أحد قادة ماكان يسمى في ليبيا سابقا باللجان الثورية يقسم أن معمر القذافي حي يرزق وصحته جيدة.

وكتب الصحفي الليبي أحمد خليقة قائلا : " الكارثة أن لديه درجة الدكتوراة وكان رئيسا لجامعة بنغازي التي كانت معروفة في وقت سابق باسم جامعة"قاريونس".

وحظي مقطع الفيديو بسخرية واسعة على تويتر، حيث سخر أحد المعلقين قائلا : " لمشكلة ان كلامه كفر في كفر ويقول القدافي العضيم استغفر الله اللهم لاتؤاخدنا بما فعل السفهاء منا".

وعلق آخر : " هو نفسه صاحب صفحة الموسيقار هؤلاء لايعرفون الله ولاحول ولاقوة الا بالله".

فيما سخر أحد النشطاء بطريقته بالقول : " كان الشيخ محمد الغزالي يقول:

للجنون فنون".

لا تعليق صراحة ، جنون تجاوز كل الحدود



عبد الهادي موسى القذافي،أحد قادة ماكان يسمى في ليبيا سابقا باللجان الثورية يقسم أن معمر القذافي حي يرزق وصحته جيدة.

الكارثة أن لديه درجة الدكتوراة وكان رئيسا لجامعة#بنغازي التي كانت معروفة في وقت سابق باسم جامعة"قاريونس".

لا تعليق صراحة ، جنون تجاوز كل الحدود



عبد الهادي موسى القذافي،أحد قادة ماكان يسمى في ليبيا سابقا باللجان الثورية يقسم أن معمر القذافي حي يرزق وصحته جيدة.

الكارثة أن لديه درجة الدكتوراة وكان رئيسا لجامعة #بنغازي التي كانت معروفة في وقت سابق باسم جامعة"قاريونس". pic.twitter.com/mnjYOcBd7K — أحمد خليفة (@ahmad_khalifa78) October 21, 2019

يذكر أن مناصري القذافي يؤكدون بين الحين والآخر حياة معمر القذافي، حيث أكدوا أنه على قيد الحياة، وذلك عقب ظهور شبيه للقذافي في مدرجات ملعب في باريس خلال مباراة كرة قدم بين فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان.

وادعى حينها بعض المؤيدين أن هذا الشخص هو الزعيم الراحل متنكرا، وأنه ما زال على قيد الحياة، إلا أنه وفي الحقيقة فهذا الرجل هو السير "ميك جاغر"، وهو المغني والممثل والمنتج البريطاني المشهور حاضرا، وهو من ظهر في الصورة.

كما انتشرت روايات كثيرة في أوقات سابقة تتحدث عن حياته في بلد آخر بعد أن شفي من جراحه، وهناك من صدقها من مناصريه.

وكانت صورة قد انتشرت على مواقع التواصل من مدرجات ملعب في باريس خلال مباراة كرة قدم بين فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان، وأشعلت نار "القذافيين" من جديد، حيث ظهر "الرئيس الراحل" جالسا بين بطل العالم في فنون القتال المختلطة، الروسي حبيب نورمحمدوف، والممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو وعدد آخر من النجوم الكبار.

وقد راجت الأسئلة عبر مواقع التواصل، ولم تهدأ الأخبار بأن هذا الشخص هو الزعيم الراحل متنكرا، وأنه ما زال على قيد الحياة.

وانتهت الصدمة لمناصري القذافي بأنه لم يكن موجودا في المباراة، بل كان السير ميك جاغر، وهو المغني والممثل والمنتج البريطاني المشهور حاضرا، وهو من ظهر في الصورة.

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