قيادي بالإنتقالي: إتفاق الرياض يمثل خطوة إستراتيجية نحو إنهاء الحرب في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

الشحات غريب

علق القيادي في المجلس الإنتقالي الجنوبي بسام المفلحي، على تأجيل توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والانتقالي.



وقال "المفلحي" في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، في إعتقادي إن إتفاق الرياض يمثل خطوة إستراتيجية نحو إنهاء الحرب في اليمن والوصول إلى تسوية سياسية شاملة برعاية إقليمية ودولية، لذا فإن من يصرون على تعطيل الإتفاق ، هم الذين يرون أن إنهاء الحرب يعني إنتهاء دورهم كأمراء وتجار حروب أكانوا أولائك من شياطين الأنس الذين فجروا الوضع اليوم في أبين أم من شاطين الجن الذين يصعدون في جبهة الضالع بالتزامن مع أحداث أبين .

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وأضاف بأن الفريقين لا مصلحة لهم إلا بإستمرار الحرب لتستمر تجارتهم الدامية على حساب الإنسان المنكوب في الجنوب وفي الشمال ، بل أنهم يسعون لجر من حولهم من الجيران لنفس المصير البائس، الأمر الذي نعتقد أن الأشقاء اليوم في المملكة العربية السعودية وأيضا المجتمع الدولي باتوا يدركونه جيدا .

وقال في كل الأحوال تم التوقيع أو لم يتم يكون وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي المفاوض قد كسب جولة سياسبة هامة.

وأشار أنه في حال الإصرار على تعطيل الإتفاق فإن الخطوة القادمة تكمن في التحدي المتمثمل في نجاح المجلس وقواه الشعبية ومن خلفه يقف شركائه الإقلييميين والدوليين في الحفاظ على ما تحقق، وهو ما قد يتطلب هذه المرة مواجهة شياطين الأنس وشياطين الجن في آن واحد بمشاركة ودعم إقليمي ودولي، إنتصارا للإنسان المكلوم في عموم هذا البلد المدمر الذي حلت به لعنة الشياطين .

وكان وزير الاعلام معمر الارياني أكد أن مراسم التوقيع الرسمي على ‎اتفاق الرياض سيكون يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 5 نوفمبر برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحضور الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وقيادات الدولة والحكومة و الاحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية والاشقاء والأصدقاء .