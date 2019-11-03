شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محللون سياسيون يكشفون لــ "الخليج 365" ما وراء تأجيل "اتفاق الرياض“ بين الشرعية والانتقالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

الشحات غريب

يترقب الجميع التوقيع النهائي على ”اتفاق الرياض“ بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي كان من المفترض أن يتم الخميس الماضى وتأجل إلى الأسبوع المقبل.



وكان من المنتظر توقيع الاتفاق من طرف ممثل عن الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال احتفالية تقام لهذا الغرض في الرياض.

وقد حضرت شخصيات يمنية للتوقيع النهائي ورؤساء مكونات جنوبية، للرياض بدعوة من السعودية، فضلًا عن مسؤولين آخرين، وبحضور المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث.

من جانبه رحب علي الكثيري عضو وفد المجلس الانتقالي في الرياض بحضور شخصيات وقيادات مكونات جنوبية إلى الرياض لمباركة الاتفاق بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية.

وقال الكثيري إن اتفاق الرياض أطلق مرحلة جديدة تتوحد فيها الجهود لمواجهة الميليشيات الحوثية وإحباط المشروع التوسعي الإيراني وتعزيز الجهود لتأمين محافظات الجنوب وتوفير احتياجات أبنائها واستكمال بناء مؤسساتها والبدء في عمليات الإعمار وصولًا إلى تطبيق ما يصبو إليه شعبنا الجنوبي.

وحول هذا الأمر علق المُحلل السياسي عبدالخالق الحود على، تأجيل توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والانتقالي.

وقال الحود في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، إن قرار الحكومة الشرعية ليس في الرياض بل في الدوحة.

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وأضاف بأن الدوحة لا تريد لليمن إستقرار، وهي ترغب أن تظل الاوضاع كما هي عليها الآن، وتريد أن تصدر الجماعات الإرهابية لليمن.

كما علق الإعلامي والمحلل السياسي أنور الأشول، على تأجيل توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والانتقالي، وقال "الأشول" في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365": تفاءل اليمنيون بإنفراج الأزمة الحاصلة بين الانتقالي والشرعية أفضت إلي اتفاق جده والتوقيع على بنوده برعاية سعودية اماراتية، وكان مقررا الاحتفال بهذا الاتفاق في الرياض لإخراج اليمن من نفق الازمات الصغيرة لمواجهة عدو واحد متمثل بالحركة الحوثية التي انقلبت على الدوله وسيطرت على العاصمة صنعاء بدعم إيراني لايقبل الجدل.

وأضاف بأنه يبدو أن الشرعية ومن تحت عبائتها حزب الإصلاح إخوان اليمن لم يرق لهم انفراج الأزمة الحاصلة وهو الأمر الذي سيفقدهم السيطرة على القرار، وكسبهم اللامحدود من استمرار الحرب في اليمن فتم الدفع بقيادات في الشرعية لاتخاذ مواقف عدائية وتشكيك واتهامات لدول التحالف وعلى رأسها دولة الامارات ومحاولة لاجهاض الاتفاق بل والاعلان عن مواجهة مسلحة مع الانتقالي ، وهو مايحدث الان في أحور أبين والسيطرة على مناطق مختلفة بهدف تحسين الشروط ربما خاصة وان الاتفاقية تفقد البعض منهم مصالحهم ومواقعهم وهذا ما أدي الى تأخر الاحتفاء بهذه الاتفاقية واخراجها الى العلن وتنفيذ بنودها، وبطبيعة الحال سيتعقد المشهد في اليمن والمستفيد الأول هم الانقلابيون في صنعاء.

وأشار بأنه لازال الغموض يكتنف هذا الاتفاق المنتظر ويبدو أن مايجري في محافظة أبين من مواجهات بين الانتقالي والشرعية قد يؤجل الاحتفاء به قريبا.

كما علق الناشط والكاتب السياسي"مهيوب عبده محمد الحبشي"، على تأجيل توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والانتقالي.

وقال "مهيوب" في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365" إلى اللحظة لا يوجد تصريح لمصدر مسئوول يوضح أسباب تأجيل توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي كما كان مقررا التوقيع يوم الخميس الموافق2019/10/31,

وأضاف: أعقد أن هناك أسباب شكلية أكثر مما هي نقاط خلاف تتعلق بمراسم التوقيع ورعايته واكسابه الصفة القانونية الدولية من خلال دعوة مبعوث أمين عام الامم المتحدة لليمن وممثلين عن الرباعية الدولية او الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية ليصبح الاتفاق مرجعية ملزمة ومتى ما تم ذلك سيتم التوقيع.

وأكد في حديثه قائلاً: لطالما وأن المملكة السعودية القت بكل ثقلها لحل الازمة التي نشأت مؤخرا بين الحكومة والمجلس الانتقالي في الجنوب فهي لن تسمح لأي طرف التنصل على الاتفاق ولا خيار لكل الاطراف سوى التوقيع والالتزام ببنوده.

وأشار أن المملكة العربية السعودية معنية أكثر من غيرها بالقضية اليمنية ولن تسمح بخروج الاوضاع في مناطق سيطرة الشرعية عن الهدف الذي دخلت من اجله في الحرب وهي استعادة الدولة واعادة الشرعية بحسب تصريحات المسئوولين السعوديين.