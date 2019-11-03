محلل سياسي لــ "الخليج 365": قرار الحكومة الشرعية ليس في الرياض بل في الدوحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

خاص_الخليج 365

علق المُحلل السياسي عبدالخالق الحود على، تأجيل توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والانتقالي.



وقال الحود في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، إن قرار الحكومة الشرعية ليس في الرياض بل في الدوحة.

وأضاف بأن الدوحة لا تريد لليمن إستقرار، وهي ترغب أن تظل الاوضاع كما هي عليها الآن، وتريد أن تصدر الجماعات الإرهابية لليمن.

Advertisements

يذكر أن التوقيع النهائي على ”اتفاق الرياض“ بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، كان من المفترض أن يتم الخميس الماضى وتأجل إلى الأسبوع المقبل.

وكان من المنتظر توقيع الاتفاق من طرف ممثل عن الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال احتفالية تقام لهذا الغرض في الرياض.

يذكر أنه قد حضرت شخصيات يمنية للتوقيع النهائي ورؤساء مكونات جنوبية، للرياض بدعوة من السعودية، فضلًا عن مسؤولين آخرين، وبحضور المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث.

من جانبه رحب علي الكثيري عضو وفد المجلس الانتقالي في الرياض بحضور شخصيات وقيادات مكونات جنوبية إلى الرياض لمباركة الاتفاق بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية.

وقال الكثيري إن اتفاق الرياض أطلق مرحلة جديدة تتوحد فيها الجهود لمواجهة الميليشيات الحوثية وإحباط المشروع التوسعي الإيراني وتعزيز الجهود لتأمين محافظات الجنوب وتوفير احتياجات أبنائها واستكمال بناء مؤسساتها والبدء في عمليات الإعمار وصولًا إلى تطبيق ما يصبو إليه شعبنا الجنوبي.