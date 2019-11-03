شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. معلومات تُكشف لأوّل مرّة عن آخر لحظات صدام حسين قبيل إعدامه.. لمن أعطى القرآن الذي كان يحمله؟؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي لأول مرة، معلومات عن اللحظات الأخيرة قبيل اعدام الرئيس العراقي صدام حسين.

وقال في لقاءٍ ضمن برنامج ” وفي رواية أخرى” على شاشة “التلفزيون العربي” إنّه عندما صعد “صدام” لحبل المشنقة، نظر اليه الرئيس العراقي وقال: “هذي للرجال”، في إشارة إلى حبل الاعدام.

"هذي للرجال".. هذا ما قاله صدام حسين لموفق الربيعي لحظة مشاهدته لحبل الإعدام 👇#وفي_رواية_أخرى @DRMowaffak pic.twitter.com/YlnafRiern — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 2, 2019

لمن طلب صدام حسين إعطاء كتاب القرآن الكريم الذي كان يحمله ليلة إعدامه؟#وفي_رواية_أخرى @DRMowaffak pic.twitter.com/gvG3s2OB0S — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 2, 2019

ما الحديث الذي دار بين رغد صدام حسين ومستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي قبل إعدام والدها؟#وفي_رواية_أخرى @DRMowaffak pic.twitter.com/2NAeqFcyal Advertisements — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 2, 2019

مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي: بعض حكام العرب حاولوا منع إعدام صدام حسين خشية أن تتجرأ الشعوب عليهم.#وفي_رواية_أخرى @DRMowaffak pic.twitter.com/hZ070P1dhG — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 2, 2019

مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي: الاستعجال بتنفيذ حكم الإعدام بحق صدام حسين كان خوفًا من تهريبه إلى خارج #العراق.#وفي_رواية_أخرى @DRMowaffak pic.twitter.com/oJdJyo83nJ — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 2, 2019

مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي: عند إعدام صدام حسين مر بمخيلتي محمد باقر الصدر وأخته العلوية بنت الهدى.#وفي_رواية_أخرى @DRMowaffak

الحلقة كاملة: https://t.co/heWAvdFEEh pic.twitter.com/IMbizLEqsu — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 2, 2019

مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي: أحتفظ بحبل مشنقة صدام حسين مع تمثاله في بيتي لأننا لا ننسى ما فعله.#وفي_رواية_أخرى @DRMowaffak

الحلقة كاملة: https://t.co/heWAvdFEEh pic.twitter.com/HkuOAw5BAS — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 2, 2019

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