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شاهد.. معلومات تُكشف لأوّل مرّة عن آخر لحظات صدام حسين قبيل إعدامه.. لمن أعطى القرآن الذي كان يحمله؟؟

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عدن - ياسمين التهامي -  كشف مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي لأول مرة، معلومات عن اللحظات الأخيرة قبيل اعدام الرئيس العراقي صدام حسين.

وقال في لقاءٍ ضمن برنامج ” وفي رواية أخرى” على شاشة “التلفزيون العربي” إنّه عندما صعد “صدام” لحبل المشنقة، نظر اليه الرئيس العراقي وقال: “هذي للرجال”، في إشارة إلى حبل الاعدام. 







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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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سعد محمود

سعد محمود

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