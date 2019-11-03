وقفة إحتجاجية في عدن للتنديد بأعمال بسط طالت مساحات عامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نفذ العشرات من أبناء وأهالي العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، وقفة إحتجاجية للتنديد بأعمال بسط طالت مساحات عامة في المدينة .



واتهم المحتجون في وقفتهم التي نفذوها أسفل موقع ساعة ليتل بن بالتواهي، جهات أمنية بالتواطؤ مع أعمال البسط، ورفعوا لافتات تندد باعمال البسط هذه .

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وجاءت هذه الوقفة استجابة لدعوة اطلقها مدير عام مديرية التواهي تنديدا بواقعة بسط تعرضت لها ساحة ساعة بيج بن عدن من قبل جهات أمنية .

واكد مدير عام مديرية التواهي عبد الحميد ناصر الشعيبي، خلال الوقفة الاحتجاجية رفض السلطة المحلية لأي ممارسات غير قانونية خصوصا تلك التي تستهدف المعالم التاريخية وغيرها .. لافتاً إلى أن السلطة المحلية خاطبت الجهات المعنية في المحافظة وطالبتها بتسليم من قاموا بهذا الاعتداء الجنائي الغير مبرر على الموقع وحراسته الأمنية، إلا ان الجهات المسؤولة لم تقم بذلك حتى يومنا هذا.

واعلن الشعيبي ان السلطة المحلية في المديرية تخلي مسؤوليتها امام الرأي العام من حماية معلم الساعة وتحمل ادارة أمن عدن المسؤولية عن اي ضرر يطال هذا المعلم التاريخي، وذلك لتهاونها في القبض على رموز العصابة المسلحة الاجرامية التي قامت بالشروع في قتل حراسة ساعة “بيج بن”.