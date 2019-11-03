ننشر رابط الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

خاص_الخليج 365

حددت وزارة التربية والتعليم رابطاً إلكترونياً للإستعلام عن نتائج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي.



وفي وقت سابق اعلنت وزارة التربية والتعليم بالعاصمة المؤقتة عدن نتائج اختبارات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي أسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظات المحررة للعام الدراسي 2018-2019.

وقالت الوزارة ان نسبة النجاح في القسم العلمي بلغت 78.4% وفي القسم الأدبي 84.2%

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وبحسب الوزارة فإن اجمالي الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة بالقسم العلمي بلغ 72 ألف طالب حضر الاختبارات 68 ألف طالب وغاب عنها 3 ألاف طالب..مبينا بأن عدد الناجحين بلغ قرابة 60 ألف طالب فيما عدد الراسبين بلغ 8 ألف و632 طالب وطالبة.

كما أشارت إلى أن اجمالي الطلاب المتقدمين لإختبارات الثانوية العامة بالقسم الأدبي بلغ 11 ألف 641 طالب ، حضر الاختبارات 11 ألف و 201 طالب ، وغاب عنها 440 طالب وطالبة، وعدد الناجحين 9 ألف و434 طالب وطالبة، وعدد الراسبين 1ألف و767 طالب وطالبة.

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