لقاء في سيئون يناقش إجراءات صرف البطائق تعريفية للنازحين بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ناقش لقاء عقد بمدينة سيئون محافظة حضرموت ، اليوم ، أوجه التدخلات القانونية والاجتماعية وإجراءات تعميد الاستمارات من قبل أقسام الشرطة الخاصة بصرف البطائق التعريفية للنازحين في مديريات وادي حضرموت والصحراء.



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وتطرق اللقاء الذي ضم المدير العام للأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك احمد العوبثاني من منسق منظمة انترسوس لمشروع حماية النازحين بحضرموت وافي محمد عبدالله إلى أبرز المهام والاعمال التي تنفذها منظمة انترسوس بشان النازحين والصعوبات الذي يعانونها في حصولهم على بطائق الهوية لتمكينهم من إستلام المساعدات الانسانية من المنظمات الدولية.

وأكد العميد العوبثاني استعداد إدارة الأمن في التعاون مع منظمة انترسوس على تقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات امام المنظمة لتقوم بواجبها الانساني تجاه النازحين..موجها إدارات أمن المديريات بتسهيل مهامهم وأعمالهم وتعميد الاستمارات الخاصة بصرف البطائق التعريفية للنازحين.