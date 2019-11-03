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إسقاط طائرة حوثية مسيرة في شمال الضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

إسقاط طائرة حوثية مسيرة في شمال الضالع

خاص_الخليج 365

أسقطت القوات المشتركة في مدينة مريس شمال الضالع، اليوم الأحد، طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية.

 

 

وقال الإعلامي، مرزوق الصيادي، أن الطائرة تم إسقاطها من قبل أفراد الحزام الامني القطاع الخامس والمقاومة .. مشيراً إلى أن الطائرة كانت تقوم بتصوير مواقع القوات المشتركة .

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وأضاف أن القوات المرابطة بجبهة مريس تمكنت من رصد الطائرة وإستهدافها وإسقاطها .. منوهاً بيقظة أفراد الحزام الأمني في القطاع الخامس .

 

 

وتواصل ميليشيا الحوثي الإنقلابية محاولات التجسس على مواقع القوات المشتركة في محافظة الضالع قبل شن أي هجوم لإستعادة المواقع التي تم تحريرها من مسلحيهم .

 

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