اليمن تبحث مع الصين بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019 الخليج 365 بحث وزير حقوق الإنسان محمد عسكر ، اليوم ، مع السفير الصيني لدى بلادنا كانغ يونغ،سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما في مجال حقوق الإنسان و التدريب والتأهيل وبناء القدرات .

Advertisements وبحسب وكالة سبأ الحكومية، استعرض الوزير عسكر حالة حقوق الإنسان في اليمن في ظل الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي ترتكبها مليشيات الحوثي ضد أبناء الشعب اليمن. وثمن الوزير عسكر موقف الصين الداعمة لأمن واستقرار ووحدة اليمن ودعمها للحكومة اليمنية في مجال حقوق الإنسان ودعمهم ومساندتهم المتواصل لليمن في مجلس حقوق الإنسان في جنيف. من جانبه أكد السفير الصيني استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية بقيادة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ودعمهم لاحلال السلام المبني على المرجعيات الثلاث المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.

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