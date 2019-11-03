- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن .. إقرار إجراءات ضد المعلمين المنقطعين عن العمل بصيرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019
عدن - الخليج 365
أقرت اللجنة المشتركة من مكتب التربية بمحافظة عدن والسلطة المحلية بمديرية صيرة، خلال اجتماعها اليوم، بإيقاف رواتب المعلمين المنقطعين عن العمل بمدارس المديرية حتى يعودوا ممارسة عملهم أو اتخاذ قرار من مكتب التربية والتعليم بالمحافظة على مستوى جميع المديريات.
كما أقرت اللجنة المشتركة التي ضمت مدير عام مكتب التربية بمحافظة عدن محمد الرقيبي، ومدير عام مديرية صيرة خالد سيدو، ومدير التعليم العام بالمحافظة نبيل عبدالمجيد، ومدير التوجيه سالم باشطح، وعدد من المعنيين بمنع العمل بنظام البدل بين المدرسين بمدارس المديرية، واتخاذ الإجراءات الإدارية والعقابية اللازمة على مدراء المدارس الذين يخالفون هذا القرار.
وشددت اللجنة في اجتماعها على اعادة جميع المدرسين إلى ممارسة اعمالهم بحسب تخصصاتهم بعد تحولهم للعمل الإداري في مدارس المديرية ودون قرارات من مكتب التربية بالمحافظة، مؤكدة على تخصيص 20 إداري فقط بمكتب التربية بالمديرية.
كما أكدت اللجنة المشتركة من مكتب التربية بمحافظة عدن والسلطة المحلية بمديرية صيرة بعدن، منح إذن التفريغ عن العمل عبر مكتب التربية بالمحافظة فقط، وضم كشوفات ورواتب المدرسيين المحسوبين على المديرية ويعملون بجهات أخرى خارج نطاق عملهم والمتوفيين كذلك إلى كشوفات مكتب التربية بالمحافظة لإتخاذ الاجراءات العقابية اللازمة.
وفي ختام اجتماعها أقرت اللجنة عن نزول فريق من مكتب التربية بالمحافظة والتعليم العام بمديرية صيرة محافظة عدن لضبط عملية النصاب للحصص وتغطية المواد الدراسية الناقصة في ثانويتي أبان للبنات ولطفي جعفر أمان للبنيين، ومدرسة الغرباني للتعليم الأساسي.
كانت هذه تفاصيل خبر عدن .. إقرار إجراءات ضد المعلمين المنقطعين عن العمل بصيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.