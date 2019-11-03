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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجعدي : القضية الجنوبية تُناقش على طاولات صانعي القرار الدولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الأمين العام المساعد، فضل الجعدي، أن القضية الجنوبية أصبحت تناقش على طاولات صانعي القرار الدولي وتتصدر عناوين وسائل الإعلام العالمية .
جاء ذلك في تغريدة له بتويتر، رصدها الخليج 365، قال فيها "كانت قضيتنا الجنوبية مغيبة عن الإعلام فأصبحت اليوم تتصدر عناوين أخبار قنوات ومواقع وصحف عالمية ، وكانت مغيبة سياسيا فأصبحت اليوم تناقش على طاولات صانعي القرار الدولي" .
وأضاف الجعدي، "وعلى الذين حاربوها أو أولئك الذين ظلوا مترزقين باسمها وساعدوا في تغييبها ان يستوعبوا هذه النجاحات" .
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