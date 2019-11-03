شاهد.. لليوم الخامس على التوالي مظاهرات تطالب بإقالة محافظ سقطرى وطرد حزب الإصلاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

خاص_الخليج 365

كشفت مصادر خاصة بأن محافظة سقطرى تشهد لليوم الخامس اعتصامات والتي جاءت بسبب تصرفات السلطة المحلية من عملية تعطيل التنمية، واستهداف الايادي البيضاء والعمل الانساني والخيري الذي تقدمه دولة الامارات بمحافظة أرخبيل سقطرى.



وقال الناشط السياسي سعيد ضمداد السقطري لــ "الخليج 365" بأن جاء ذلك بعد أن تلقوا وعوداً في الاسبوع الماضي بإقالة المحافظ محروس، وتوعّدوا بالعودة للاعتصام، حال لم تتم الاستجابة لمطالب المعتصمين ، الذين اكتضت بهم الساحة المجاورة لمبنى المحافظة.

وأكد بأن المواطنيين قاموا برفع لافتات ترفض عسكرة الجزيرة من قبل ميليشيا حزب الإصلاح الإخواني، الهادفة إلى جر الجزيرة إلى صراع داخلي، ورافعين لافتات شكر وتقدير لدولة الإمارات ، على ما تقدمه من مشاريع تنموية خدمة لأهالي الأرخبيل.

Advertisements

يذكر أنه قد انعقد اجتماع موسع دعت له مشائخ ووجهاء قبائل سقطرى، للوقوف أمام المستجدات والمعوقات التي تواجهه مصلحة الشعب السقطري والاحداث المتسارعه على الساحة السقطرية، من استهداف ممنهج وعملية التعطيل ووقف عجلة التنمية وإعاقتها الذي تسببت به السلطة المحلية تجاه من مد يد العووون والمساعده للشعب السقطري.

وأكد بأنهم رفضوا تلك التصرفات التي تقوم به السلطة المحلية من عملية التعطيل للتنمية في جميع القطاعات والتي كانت آخرتها منع تعشيق السفن الاغاثية التي تحمل بارقة امل لتخفيف من معاناتنا على مستوى الارخبيل.

وقال إنهم يدينون ويستنكرون تصرف السلطة المحلية تجاه الاشقاء في دولة الامارات ومضائقتهم من تقديم وخدمة أبناء سقطرى في جميع المجالات سواء في المنافد الجوية او البحرية أو تنفيذ المشاريع لتخفيف من معانات أبناء الارخبيل في جميع القطاعات، وإننا نجدد وقوفنا مع التحالف العربي ممثلا بالمملكة العربية السعودية والامارات الشقيقة ونرفض أي اساءه لدورهم المحوري والانساني تجاه الشعب اليمني وسقطرى بشكل خاص.