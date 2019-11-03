إغاثة الإنتقالي تقر عدد من التوصيات الهامة منها إنشا غرفة طوارئ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

عدن - الخليج 365

أقر إجتماع استثنائي هام للجنة الإغاثة والأعمال والإنسانية، في المجلس الإنتقالي الجنوبي، برئاسة رئيس القيادة المحلية للعاصمة عدن، الدكتور، عبدالناصر الوالي، جملة من التوصيات الهامة ومنها إنشاء غرفة عمليات طوارئ مشتركة تربط الدوائر الرسمية للمؤسسات الخدمية والحيوية " السلطة المحلية والمياه والكهرباء وصندوق النظافة والصحة ولجان الإغاثة وكل الدوائر ذات الاختصاص " .

وشدد الإجتماع على ضرورة تفعيل الدور الإعلامي المجابه لمثل تلك الكوارث ونشر التحذيرات والتنبيهات المقرونة بالإرشادات التوعوية للمواطنين وتهدئة روع السكان مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر خاصة لمرتادي السواحل والصيادين، وكذا سكان المناطق المحاذية للبحر.

وفي الإجتماع الذي شارك فيه عدد من مسؤولي المؤسسات الخدمية والحيوية بالعاصمة عدن، تحدث الوالي مرحباً بجميع الحاضرين ، وشاكراً ومقدراً لهم روح التفاني والشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم من خلال تلبيتهم لدعوة المشاركة في هذا الاجتماع الهام .

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وأضاف الوالي قائلاً:"كما تعلمون وتتابعون ماتصدره هيئات الإرصاد الجوي عبر وكالات الأنباء ومايتداوله رواد التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية عن إقتراب إعصار كيار والعاصفة المدارية مها وإحتمالية أن تضرب بعض سواحلنا في الجنوب".

واستطرد الوالي:"مهما كانت توقعات كيار ومها، ومدى خطورتهما من عدمها، يجب أن نتدبر كل الأساليب والطرق الوقائية للتخفيف من أي أخطار أو نتائج سيئة قد تخلفها هذه الكوارث الطبيعية".

بعد ذلك تحدث عدد من الحاضرين في لجنة الإغاثة وكوادر المؤسسات الخدمية، عن الصعوبات والهموم التي تواجه عملهم وضرورة إصلاح مايمكن اصلاحه من تلك المشاكل لكي تكون في جاهزيته الكاملة تحسباً لأي طارئ قد يحدث .

وطرح الحاضرون عدداً من النقاط والمقترحات الهامة لمجابهة تلك الكوارث، وكذا المعالجات البديلة التي يمكن الاستعانة بها عند الضرورة.

حضر الاجتماع عدد من مسؤولي ومهندسي مؤسسات المياه والصرف الصحي والكهرباء والنظافة وتحسين المدينة ، وأعضاء في الجمعية الوطنية وأعضاء اللجنة العليا ورؤساء القيادات المحلية للمجلس، رؤساء اللجان الإغاثية بالمديريات، وعدد من الشخصيات الإعلامية والسياسية المهتمة .