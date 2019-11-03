إفتتاح المرحلة الأولى من مشروع ترميم مبنى وزارة الشؤون الإجتماعية في لحج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019 لحج - الخليج 365 افتتح محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مُشاة بالمحافظة اللواء الركن أحمد تُركي ، اليوم ، المرحلة الأولى من مشروع إعادة ترميم مبنى مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بالمحافظة بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة الـ (يونيسيف).

Advertisements وبحسب وكالة سبأ الحكومية، طاف المحافظ تُركي في الأقسام التابعة للمكتب..مستمعاً إلى شرح مفصل من المدير العام للمكتب محسن ردمان ، حول مكونات المشروع .. مشيداً بدعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة الـ " يونيسيف " التي أسهمت بسخاء في إنجاز المرحلة الأولى من المكتب . وأكد دعم قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج، لجميع نشاطات المكتب. بدوره ثَمَّن المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بمحافظة لحج ،دعم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة و قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل و منظمة الـ " يونيسيف " لاستعادة مكانته المجتمعية الضرورية في تسيير شؤون حياة المواطنين و تأطير تشكيلاتهم الاجتماعية قانوناً .

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