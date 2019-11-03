شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حجة.. مليشيا الحوثي تشيع 70 مسلحا ومستشفيات المحافظة تعج بالقتلى والجرحى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 شيعت مليشيا الحوثي، بحسب اعتراف إعلامها الرسمي، خلال اليوميين الماضيين قرابة سبعين قتيلا في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأكدت مصادر طبية أن مستشفيات حجة تمتلئ بالقتلى، فيما لايزال طيران التحالف يمشط نقط تجمع الحشود في مناطق مختلفة من المحافظة. Advertisements وخلال الساعات الماضية قتل ما لا يقل عن ثلاثين حوثيا في استهداف لتجمعات أطقم وعربات بحيران ومستبأ وحرض وعبس. ودفعت المليشيا بتعزيزات كبيرة للسيطرة على مناطق في المديريات الأربع، لكنها تكبدت خسائر كبيرة دون أن تحقق أي تقدم. وقتل المئات من مسلحي المليشيا خلال الشهر الجاري في مناطق المواجهات بالمحافظة.

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