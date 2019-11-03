خاص.. أمر قضائي هو الثاني بالقبض القهري على قيادي إخواني بتعز "وثيقة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

كشفت مصادر محلية بمحافظة تعز، بأن أمراً قضائياً صدر وهو الثاني علي احد القيادات الميدانية لجماعة الاخوان في تعز.



ورفضت السلطات الأمنية والعسكرية في تعز الخاضعة لسيطرة الإخوان أمرا من النيابة في عدن بالقبض على المدعو عزام فرحان نجل قائد مليشيات الاصلاح بتعز.

وفي التفاصيل، أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة بالعاصمة عدن أمر قبض قهري في حق بن سالم قائد لواء الصعاليك بتعز.

ووفق مصادر "الخليج 365"، يأتي أمر القبض للنيابة المتخصصة لتورط نجل مستشار محور تعز العميد عبده فرحان المخلافي المعروف ب(سالم) في الاعتداء على القاضي بكيل القباطي بسبب اصدار الاخير حكما لصالح مواطن قضي برفع المعتدي عزام فرحان يده عن عقار يعود للمواطن درهم العبسي في حي الجمهوري.

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ووجهت النيابة المتخصصة مدير شرطة تعز بالقبض على المتهم وايصاله اليها ليتسنى محاكمته فيما نسب اليه كون الادلة كافية لتوجيه الاتهام والشروع بمحاكمته في الواقعة المشار اليها آنفا، وفقاً للوثيقة التي حصل عليها "الخليج 365".

يذكر ان اللجوء للجنائية المتخصصة في عدن جاء بعد رفض رئيس نيابة استئناف محافظة تعز التعاطي مع مذكرة لنادي قضاة محافظة تعز بهذا الخصوص بحجة عدم تقديم الشكوى من ذي صفة (المعتدى عليه ).

مماحدا بالقضاة لتنفذ اضراب جزئي في معظم محاكم تعز كتعبير احتجاجي على ماتعرض له زميلهم الذي تعرض للتهديد بالقتل من قبل بن سالم.

ويعد الامر القضائي بالقبض القهري هو الثاني يطال احد القيادات الميدانية لجماعة الاخوان في تعز بعد امر مماثل للمدعو يحيى اسماعيل السبئ المغتصب لموقع مدير عام مديرية المسراخ والمتورط بقيادة جماعة مسلحة اقدمت على نهب وحرق منزل المحافظ السابق امين محمود وتصفية اثنين من اقاربه وجرح اخرين في المسراخ في قبل خمسة اشهر تقريبا.

ورفض مدير شرطة تعز تنفيذ توجيهات النيابة بالقبض على المذكور ويبدو انه سيتعامل مع عزام الفرحان كماتعامل مع يحيى اسماعيل.