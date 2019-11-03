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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إفشال محاولة تسلل حوثية على مواقع المشتركة شرق الدريهمي بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
كسرت القوات المشتركة، اليوم الأحد، محاولات الحوثي بالتسلل في مديرية الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة، غرب اليمن.
وفي التفاصيل، أحبطت القوات المشتركة فجر الأحد، محاولة تسلل فاشلة نفذتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، على مواقع القوات المشتركة شرقي مدينة الدريهمي في الحديدة.
وذكر مصدر في الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي قيام مليشيات الحوثي منذ منتصف ليل السبت، بمهاجمة مواقع القوات المشتركة مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقناصة، كما قامت عقب ذلك دفع مجاميع من عناصرها في محاولات تسلل فاشلة إلى مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي.
وأكد المصدر أن أبطال القوات المشتركة كسروا محاولات تسلل الميليشيات وألحقوا بهم هزيمة نكراء بعد رصد تحركات عناصر المليشيات بدقة، وحينما حاولوا التسلل إلى مواقع القوات المشتركة على الفور تم سحق المهاجمين واخماد مصادر النيران المساندة لهم.
وكانت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، استهدفت السبت، مواقع القوات المشتركة، في محافظة الحديدة، غربي البلاد، ضمن انتهاكاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار.
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