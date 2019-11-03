شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تجدد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019 تعز - الخليج 365 أفادت مصادر محلية بمحافظة تعز، اليوم الأحد، بتجدد المواجهات بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي غرب المحافظة.

Advertisements وبينت مصادر "الخليج 365"، أن المواجهات تجددت بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي بجبهة الأشروح بمديرية جبل حبشي غربي مدينة تعز. ويأتي هذا بالتزامن مع موجة نزوح كبيرة للسكان بفعل القصف المدفعي الذي تشنه المليشيا على قرى ومنازل المدنيين في المنطقة. وفي منطقة بير باشا هاجمت القوات الحكومية مواقع الحوثيين هناك ودارت اشتباكات عنيفة.

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