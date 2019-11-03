شكرا لقرائتكم خبر عن لن ننسحب من اليمن : السودان ترد على دعوة الحوثي بعد قتل وجرح 8 آلاف عنصر والان مع التفاصيل
وأوضح أنه “لا يمكن الحديث عن خسائر وما زالت الحرب في اليمن مستمرة والبلاد تقاتل ضمن قوات التحالف هناك”.
وفيما يتصل بالتسريبات بشأن سحب نحو 10 آلاف من قوات الدعم السريع من اليمن، نفى الناطق الرسمي الخطوة تماما وشدد على أنه “لا يمكن سحب القوات السودانية من اليمن بأي حال من الأحوال”.
يذكر أن جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) في اليمن، دعت السبت، الشعب السوداني لمطالبة سلطاته بترك التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الجماعة منذ 2015.
وقال العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية للجماعة في بيان متلفز، إن “إجمالي خسائر مرتزقة الجيش السوداني منذ بداية العدوان يتجاوز الـ8 آلاف قتيل ومصاب منهم 4253 قتيلا”، وذلك حسب قناة “المسيرة” اليمنية.
وكانت وسائل إعلام سودانية قالت إن نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، محمد حمدان دقلو حميدتي، أبلغ بسحب عشرة آلاف من القوات السودانية في اليمن.
ونقلت “السودان اليوم” عن مصادر مطلعة قولها إن حميدتي كشف عن ذلك في اجتماع ثلاثي شهد حضور ممثلي مجلسي السيادي والوزراء وقوى الحرية والتغيير، بالقصر الرئاسي.
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