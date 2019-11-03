تعرف على نجاحات القطاع الخامس حزام أمني في مريس بالضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019
الضالع - الخليج 365
بحنكة قيادية وبإمكانات متواضعة تتجلى يوما" عن آخر نجاحات القطاع الخامس حزام أمني في مريس بالضالع بكل كفاءة وإقتدار.
فمنذ الوهلة الأولى التي تشكل على إثرها القطاع الخامس بتوجيهات القائد العام لجبهة الضالع قائد الحزام الأمني العقيد المناضل أحمد قايد القبة ، والذي قضى بتشكيل القطاع الخامس حزام أمني في مريس بقيادة القائد المناضل المقدم نصر جعوال ، شكل نقطة فارقة في تثبيت الأمن بالمنطقة ، وصولات وجولات في جبهات القتال خلال عمليات التصدي ودحر ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران.
وبالطبع هذا الثناء في الحديث عن القائدين الثنائيين لا يختزل مضمون الحديث فيه عن الأشخاص كقيادة بمعزل عن الفرد المنظوي في إطار هذه المؤسسة الأمنية الممثلة بالحزام الأمني في الضالع.
بقدرما هي إنعكاسات إيجابية متتالية تتوطد في العقيدة الوطنية المتجسدة في ذهنية الفرد الذي يعكس شخصية قائده ، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير في بناء وتشييد أهم مؤسسة أمنية وعسكرية بالمحافظة على أسس وطنية تعمل وفق مسؤوليتها المناطة بها والملقاة على عاتقها على أكمل وجه بكل إتقان وتفاني وإخلاص قل نظيره ، لا سيما في ظل وجود كثيرا" من المسميات لتشكيلات ووحدات عسكرية لا وجود لمعظم أفرادها على أرض الواقع في جبهات القتال سوى أسماء من حبر على ورق في كشوفات الرواتب.
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