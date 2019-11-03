صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا في منبه الحدودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات قصفت القوات السعودية، اليوم الأحد، تشرين الثاني 03، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بصعدة شمالي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. وأكدت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر. Advertisements إلى ذلك قصفت المقاتلات الحربية التابعة للتحالف بست غارات تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية الظاهر الحدودية مع المملكة العربية السعودية. وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وكان التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، مواقع وتجمعات للمليشيا في مديرتي حيدان ورازح بالمحافظة ذاتها.

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