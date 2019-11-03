الحوثيون يجوبون قرى محافظة صنعاء لجمع تبرعات المولد النبوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

جاب المشرفون الحوثيون و" الزينبيات " الشرطة النسائية التابعة للمليشيا أمس السبت عدد من قرى محافظة صنعاء بعد منحهم المليشيا مدة أسبوع للقيام بالتحشيد والتعبئة وجمع التبرعات لذكرى المولد النبوي .



وذكر مصدر مقرب من القيادات العليا في المليشيا الحوثية أن المشرفين و الزينبيات جابوا عدد من قرى مديرية سنحان وبني بهلول لجمع التبرعات والتحشيد قبل حلول ذكرى المولد النبوي .

وأكد المصدر أن المشرفين والزيبنبيات يقوموا بتوبيخ الناس المتنصلين عن الدفع بحجج معاداة الرسول وأنهم كفار وموالين للغرب وأمريكا ومنافقين .

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وتابع المصدر أن الحوثيين لم يلقوا استجابة لجمع التبرعات في أغلب القرى نظرا لكراهيه الناس للحوثيين وانكشاف دجل وكذب المليشيا .

وبين المصدر أن الحوثيين قاموا بفرض مبالغ مالية على المواليين لهم لتشجيع الناس ووعدوا للناس بأنهم سوف يسجلون أسماء المتبرعين لدعمهم في المستقبل بعد استقرار الوضع وسيطرتهم على اليمن بحسب زعمهم .

يشار إلى أن الحوثيين استطاعوا جني بعض المبالغ من بعض القرى القريبه من العاصمة والتي يمتلك فيها الأهالي أراضي وعقارات كبيرة خوفا من التركيز عليهم من قبل عامل الإمام في المنطقة والذي فرضته المليشيا قبل أكثر من شهر .